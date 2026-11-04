В Кривом Роге украинки сорвали попытку задержания молодого человека сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) и полицейскими. Они не позволили силой усадить мужчину в патрульный автомобиль, помогли ему скрыться на другой машине, а затем помешали правоохранителям организовать погоню. Кадры произошедшего распространились в социальных сетях.

Видео © Telegram/HKR

На записи видно, как сотрудники ТЦК вместе с полицейскими пытаются затолкать молодого человека в служебную машину. Находившиеся поблизости женщины вмешиваются в происходящее и помогают мужчине вырваться. После этого участницы конфликта сопроводили его к припаркованному неподалёку красному автомобилю. По словам автора видео, в салоне находились две девушки. Они забрали мужчину и уехали с места происшествия.

Полицейские и представители военкомата попытались последовать за машиной, однако женщины вновь преградили им путь. В результате патрульный автомобиль не смог сразу начать преследование.

Подобные конфликты уже происходили в Кривом Роге. В конце августа сотрудники ТЦК силой вытащили местного таксиста из автомобиля, предварительно разбив стёкла и применив против него перцовый баллончик. Мужчина вёл прямую трансляцию в TikTok, поэтому происходящее попало на видео.

По словам очевидцев, автомобиль таксиста сначала подрезали на дороге. После остановки люди в военной форме потребовали, чтобы водитель вышел из салона, однако тот отказался. Тогда ему пригрозили разбить окна, а затем применили силу. Позднее знакомые мужчины рассказали, что его доставили в Покровско-Терновский территориальный центр комплектования.