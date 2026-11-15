После завершения операции «Медвежий угол» в Харьковской области в украинских соцсетях начали появляться некрологи и сообщения о поиске пропавших без вести военнослужащих. Особенно серьёзные потери, по данным российских силовых структур, понёс 1-й пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах РФ..

«Начинают всплывать некрологи и посты о поиске пропавших без вести украинских военнослужащих, уничтоженных в районе проведения операции «Медвежий угол». В частности, очень большие потери понёс 1-й пого ГПСУ», — заявил источник СМИ.

По его словам, подразделения украинских пограничников находились в Варваровке, Николаевке, Рубленом, Нестерном, Крейдянке, Красном Яре, Потихонове, Лошакове, Комиссарове, Широком, Чернякове и Березниках. Сколько именно военнослужащих числятся погибшими или пропавшими без вести, источник не уточнил.

О завершении операции «Медвежий угол» командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил президенту России Владимиру Путину 16 октября. По данным Минобороны РФ, с 1 сентября российские подразделения взяли под контроль 28 населённых пунктов и 461 квадратный километр территории. Потери украинской стороны ведомство оценило в 1810 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что после операции «Медвежий угол» в 151-й бригаде Вооружённых сил Украины зафиксировали массовые случаи самовольного оставления части. На фоне значительных потерь украинской стороны в 127-й бригаде ВСУ отменили отпуска. Командование подразделения приняло такое решение на фоне необходимости восполнения личного состава.