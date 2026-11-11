В 151-й бригаде Вооружённых сил Украины зафиксировали массовые случаи самовольного оставления части после российской операции «Медвежий угол» в Харьковской области. Об этом сообщил канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Несколько месяцев назад подразделение вывели в Чугуев для восполнения потерь, понесённых во время боёв. Однако после прибытия в район доукомплектования командование столкнулось с новыми проблемами.

«По прибытии в район восполнения бригада столкнулась с массовыми случаями СОЧ и болезнями, приобретенными военнослужащими во время нахождения на позициях, многие из которых заканчиваются смертельным исходом», — говорится в сообщении.

Операцию «Медвежий угол» российские войска проводили на северо-востоке Харьковской области. С 1 сентября под контроль российских подразделений перешли 28 населённых пунктов и 461 квадратный километр территории. Потери украинской стороны Минобороны РФ оценило в 1810 военнослужащих.