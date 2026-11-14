Российские военные уничтожили несколько украинских военнослужащих, пытавшихся проникнуть в освобождённую Шиловку с украинскими флагами. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе штурмового отряда «Тайфун» 506-го полка группировки войск «Центр» Гарри Адам.

По словам военнослужащего, целью вылазок было установить украинский флаг в населённом пункте. Такие попытки предпринимались неоднократно, однако завершились неудачей.

«Они пытались зайти в Шиловку с украинскими флагами. Цель, как это было неоднократно, сеять украинский флаг в населённом пункте. Попытки были пустыми, солдаты уничтожены вместе с флагами», — сообщил Адам.

Напомним, ранее российские войска освободили два населённых пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Под контроль ВС РФ перешли Шиловка и Воскресенка. Шиловку в ДНР заняли военнослужащие группировки войск «Центр». Установить контроль над населённым пунктом удалось в результате наступательных действий. На другом участке фронта продвижение продолжили подразделения группировки «Восток». По данным Минобороны, российские бойцы смогли продвинуться вглубь обороны ВСУ и занять Воскресенку в Запорожской области.