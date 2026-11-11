Российские войска освободили два населённых пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Под контроль ВС РФ, по заявлению Минобороны России, перешли Шиловка и Воскресенка.

Как уточнили в оборонном ведомстве, Шиловку в ДНР заняли военнослужащие группировки войск «Центр». Установить контроль над населённым пунктом удалось в результате наступательных действий. На другом участке фронта продвижение продолжили подразделения группировки «Восток». По данным Минобороны, российские бойцы смогли продвинуться вглубь обороны ВСУ и занять Воскресенку в Запорожской области.