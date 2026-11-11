Шиловка и Воскресенка перешли под контроль России
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Российские войска освободили два населённых пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Под контроль ВС РФ, по заявлению Минобороны России, перешли Шиловка и Воскресенка.
Как уточнили в оборонном ведомстве, Шиловку в ДНР заняли военнослужащие группировки войск «Центр». Установить контроль над населённым пунктом удалось в результате наступательных действий. На другом участке фронта продвижение продолжили подразделения группировки «Восток». По данным Минобороны, российские бойцы смогли продвинуться вглубь обороны ВСУ и занять Воскресенку в Запорожской области.
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Василькового в Запорожской области. Населённый пункт 9 ноября перешёл под контроль группировки «Восток», а участвовавшие в операции бойцы рассказали о скрытном подходе к позициям ВСУ с трёх сторон. Украинский гарнизон своё окружение проспал.