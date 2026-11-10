Российские штурмовики окружили позиции ВСУ в Васильковом Запорожской области, скрытно подойдя к населённому пункту сразу с трёх сторон. Перед ночным штурмом бойцы около недели небольшими группами проникали в тыл противника, рассказал заместитель командира штурмового взвода с позывным Минск.

Военнослужащий 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск «Восток» раскрыл подробности подготовки операции. По его словам, российские солдаты постепенно накапливали силы, продвигаясь по одному или по двое, чтобы затем атаковать украинский гарнизон с нескольких направлений.

«Мы заходили с тыла — с трёх сторон. Фактически, мы взяли их в клещи», — рассказал Минск в беседе с ТАСС.

На пути к Васильковому российским военным пришлось пересечь реку, преодолеть лесополосы и открытые поля. Непосредственно в населённый пункт, как утверждает замкомандира, штурмовики вошли в тёмное время суток, застав украинских солдат врасплох.

«Мы вошли ночью, противник нас не ждал, он спал», — поделился военнослужащий.