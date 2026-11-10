ВСУ проспали штурм с трёх сторон: Как российские военные брали Васильковое
Штурмовики группировки «Восток» взяли Васильковое с трёх сторон, пока ВСУ спали
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Российские штурмовики окружили позиции ВСУ в Васильковом Запорожской области, скрытно подойдя к населённому пункту сразу с трёх сторон. Перед ночным штурмом бойцы около недели небольшими группами проникали в тыл противника, рассказал заместитель командира штурмового взвода с позывным Минск.
Военнослужащий 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск «Восток» раскрыл подробности подготовки операции. По его словам, российские солдаты постепенно накапливали силы, продвигаясь по одному или по двое, чтобы затем атаковать украинский гарнизон с нескольких направлений.
«Мы заходили с тыла — с трёх сторон. Фактически, мы взяли их в клещи», — рассказал Минск в беседе с ТАСС.
На пути к Васильковому российским военным пришлось пересечь реку, преодолеть лесополосы и открытые поля. Непосредственно в населённый пункт, как утверждает замкомандира, штурмовики вошли в тёмное время суток, застав украинских солдат врасплох.
«Мы вошли ночью, противник нас не ждал, он спал», — поделился военнослужащий.
Минобороны России объявило об освобождении Василькового 9 ноября. По данным ведомства, контроль над селом установили подразделения группировки «Восток». Занятие Василькового позволило российским войскам охватить с флангов группировку ВСУ в районе соседней Барвиновки и перекрыть пути снабжения противника.