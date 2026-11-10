Ранее Life.ru сообщал, что российские войска продолжили наступление в Сумской области, нанеся удары по позициям ВСУ в районе Хотени. По данным группировки «Север», за сутки украинские подразделения потеряли более 130 военнослужащих, а также технику и беспилотники. Кроме того, российские военные заявили об уничтожении склада материальных средств и продвижении на новых рубежах у Новодмитровки.