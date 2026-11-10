«Северяне» взяли под контроль Никольское
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Российские военнослужащие установили контроль над населённым пунктом Никольское в Сумской области Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По информации российского военного ведомства, населённый пункт перешёл под контроль ВС РФ в ходе боевых действий на Сумском направлении. Достижение принадлежит солдатам подразделения группировки войск «Север».
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска продолжили наступление в Сумской области, нанеся удары по позициям ВСУ в районе Хотени. По данным группировки «Север», за сутки украинские подразделения потеряли более 130 военнослужащих, а также технику и беспилотники. Кроме того, российские военные заявили об уничтожении склада материальных средств и продвижении на новых рубежах у Новодмитровки.