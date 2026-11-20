Причиной ограничений стали повреждения подстанций, отвечающих за передачу и распределение электроэнергии. Из-за нарушений в работе этих объектов атомным станциям пришлось уменьшить объёмы генерации.

При этом украинское министерство не уточнило, насколько именно сократилась выработка электричества и какие АЭС были вынуждены снизить мощность.

Ранее Life.ru сообщал, что после ночных ударов по Украине без света остались Киев и десять областей. На фоне повреждений энергетической инфраструктуры в стране возникли перебои с электроснабжением. Тогда же украинские власти заявили об ограничении мощности атомных электростанций.