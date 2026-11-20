Масштабные повреждения энергетической инфраструктуры после ночных ударов ВС РФ привели к отключениям электричества в Киеве и десяти областях Украины. Наиболее сложная ситуация сложилась в Одесском регионе, а в ряде других районов пришлось вводить аварийные ограничения. Об этом сообщили украинские энергетические ведомства.

Перебои затронули Винницкую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Кировоградскую, Одесскую, Харьковскую, Херсонскую, Черкасскую и Черниговскую области. В самой столице также зафиксированы отключения света.

Особенно серьёзные последствия наблюдаются на юге страны. В Одесской области после атаки на энергетический объект без электричества временно остались более 41 тысячи потребителей в Одесском и Раздельнянском районах. Аварийные бригады приступили к восстановлению повреждённого оборудования.

Из-за ударов ситуация в энергосистеме остаётся крайне сложной. В отдельных регионах плановые графики перестали действовать, уступив место экстренным отключениям. Ограничения также затронули промышленные предприятия.

Последствия отразились и на работе атомной энергетики. По словам первого заместителя министра энергетики Украины Артёма Некрасова, АЭС пришлось сократить выработку электричества из-за повреждений энергосетей. Вернуть их к штатной работе рассчитывают по мере восстановления инфраструктуры.

Ранее Life.ru сообщал об одной из самых масштабных атак на украинскую энергосистему 3 ноября. Тогда появились сообщения о повреждении четырёх тепловых электростанций и нескольких подстанций. Уже 8 ноября в Днепропетровской области без электричества оставались более 600 тысяч абонентов, а восстановление энергоснабжения потребовало поэтапного подключения потребителей.

Новая серия перебоев произошла в Киеве 18 ноября. После взрывов на фоне воздушной тревоги электричество пропало в нескольких районах города. Киевские власти подтвердили введение экстренных ограничений по распоряжению национального энергетического оператора.