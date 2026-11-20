В Киеве после ночной ракетной атаки 20 ноября повреждены сразу три моста через Днепр, а также объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. На нескольких переправах введены ограничения движения, осложнившие транспортное сообщение между берегами города.

По информации Кличко, повреждения получили Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. На первом полностью закрыли проезд с правого берега Днепра на левый. Состояние конструкций специалисты смогут оценить после завершения воздушной тревоги.

На Южном мосту, по словам градоначальника, зафиксировано повторное попадание. Движение там разрешено только с левого берега на правый. При этом проезд открыт для автомобилей массой не более 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн.

Кроме того, Кличко сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры. Какой именно объект пострадал и насколько серьёзными оказались разрушения, он не уточнил.

Из-за проблем с транспортным сообщением мэр призвал жителей без острой необходимости не пользоваться личными автомобилями. Предприятиям и учреждениям также рекомендовали по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

В течение ночи в Киеве неоднократно звучали взрывы. Российское Минобороны сообщило о массированном ударе по предприятиям ВПК, складским терминалам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, в том числе в столице.