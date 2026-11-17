В Киеве не удалось восстановить полноценное движение по Южному мосту через Днепр после ночных ракетных ударов. Проезд с правого на левый берег по-прежнему закрыт из-за повреждений конструкций. При этом власти начали частично возобновлять движение в обратном направлении, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По словам градоначальника, специалисты обследовали переправу и разрешили временный проезд с левого на правый берег. Однако движение будет организовано с ограничениями: автомобили допускаются при массе не более 10 тонн, а общественный транспорт — до 18 тонн. Машины должны следовать с регулируемыми интервалами.

«Движение с правого на левый берег остаётся закрытым из-за повреждения этой части моста», — написал Кличко в своём телеграм-канале.

Специалисты продолжают оценивать техническое состояние повреждённых конструкций и рассчитывать их несущую способность. Одновременно коммунальные службы устраняют последствия атаки и проводят восстановительные работы. Сроки полного открытия переправы пока не названы.

В ночь на 17 ноября повреждения получили сразу два крупнейших моста украинской столицы — Южный и Северный. Движение по ним первоначально полностью перекрыли. Как утверждал Владимир Зеленский, по Южному мосту было выпущено четыре баллистические ракеты, ещё три — по Северному.

Южный мост играет важную роль в транспортном сообщении между берегами Днепра. Его повреждение затронуло не только автомобильное движение, но и работу метрополитена. На других переправах Киева действуют временные схемы организации движения.

Ранее Life.ru показывал последствия ракетного удара по Южному мосту Киева — на опубликованных кадрах видны крупные пробоины и повреждённые ванты. Повреждения получили элементы, обеспечивающие поддержку мостового полотна.