Семь баллистических ракет были направлены на два крупнейших моста Киева в ночь на 17 ноября. Четыре удара пришлись по Южному мосту, ещё три — по Северному. Такие данные привёл Владимир Зеленский, комментируя последствия российской атаки.

Зеленский сообщил об ударе семи баллистических ракет по мостам Киева. Видео © РБК-Украина

На кадрах видно большие пробоины. Особое внимание привлекает разрушение анкерного узла — элемента, к которому крепятся стальные ванты, поддерживающие мостовое полотно. Ранее киевские власти призывали воздержаться от публикации фотографий и видеозаписей с последствиями атак.

По словам украинского политика, власти уже определили необходимые ресурсы и сроки восстановления повреждённых транспортных сооружений. Также профильным ведомствам поручено подготовить резервные маршруты для обеспечения передвижения по столице.