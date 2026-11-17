Дыры и обрыв вантов: Южный мост Киева сняли на камеру после ракетного удара
На камеру сняли последствия ракетного удара по Южному мосту Киева
Семь баллистических ракет были направлены на два крупнейших моста Киева в ночь на 17 ноября. Четыре удара пришлись по Южному мосту, ещё три — по Северному. Такие данные привёл Владимир Зеленский, комментируя последствия российской атаки.
Зеленский сообщил об ударе семи баллистических ракет по мостам Киева. Видео © РБК-Украина
На кадрах видно большие пробоины. Особое внимание привлекает разрушение анкерного узла — элемента, к которому крепятся стальные ванты, поддерживающие мостовое полотно. Ранее киевские власти призывали воздержаться от публикации фотографий и видеозаписей с последствиями атак.
По словам украинского политика, власти уже определили необходимые ресурсы и сроки восстановления повреждённых транспортных сооружений. Также профильным ведомствам поручено подготовить резервные маршруты для обеспечения передвижения по столице.
Ранее Life.ru сообщал о ночных ракетных ударах по Северному и Южному мостам Киева. После атаки в столице Незалежной возникли перебои с электро- и водоснабжением, а движение по обеим переправам ограничили. При ударах, по данным военкоров, применялись ракеты «Искандер-М» и «Циркон».
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