Российские войска нанесли новую серию ударов по объектам на Украине, в том числе по Северному и Южному мостам через Днепр в Киеве. При атаке, по данным Telegram-канала SHOT, применялись баллистические ракеты «Искандер-М» и гиперзвуковые «Цирконы».

После нескольких попаданий в украинской столице начались перебои с электричеством и водоснабжением. Проблемы возникли сразу в нескольких районах города. Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, повреждения получила критическая инфраструктура.

Удары также зафиксированы в Черкассах, Днепре, Павлограде и Запорожье. В последнем, по информации областной администрации, пострадал объект промышленной инфраструктуры.

Северный и Южный мосты Киева уже неоднократно становились целями российских атак. Ранее местные власти сообщали о повреждении дорожного полотна, контактных сетей и других элементов инфраструктуры переправ.

Ранее Life.ru сообщал, что новые удары по мостам через Днепр могут фактически разделить Киев на две части. Такое мнение высказал украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко. Он предупредил, что дальнейшее повреждение переправ грозит городу не только транспортными проблемами, но и перебоями с отоплением, поскольку под некоторыми мостами проходят теплотрассы.