Киев рискует фактически разделиться на две части в случае новых серьёзных ударов российских войск по мостам через Днепр. Большинство городских переправ уже находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и могут не выдержать дополнительных повреждений. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передаёт УНИАН.

По словам эксперта, столица Украины не готова к возможному нарушению транспортного сообщения между берегами Днепра. Ситуацию усугубляет изношенность мостовых конструкций, многие из которых давно нуждаются в капитальном ремонте.

Особую обеспокоенность вызывает мост Патона. Из-за высокой транспортной нагрузки на нём уже пришлось ограничить движение автомобилей и сузить проезжую часть. Проблемы существуют и с другими переправами, а Подольско-Воскресенский мост до сих пор полностью не достроен.

При этом повреждение мостов может обернуться не только транспортным коллапсом, но и перебоями с отоплением. Как объяснил Попенко, под Северным мостом проходит теплотрасса, обеспечивающая теплом Оболонь от Троещинской ТЭЦ. Аналогичная инфраструктура расположена под мостом Патона, от которого зависит теплоснабжение Печерска.

Эксперт подчеркнул, что дальнейшие удары по переправам способны серьёзно осложнить работу транспорта и коммунальных служб. При неблагоприятном развитии событий правый и левый берега Киева могут оказаться практически отрезанными друг от друга.

Ранее Life.ru сообщал, что заместитель председателя транспортного комитета Верховной рады Владимир Крейденко также предупредил об угрозе разделения Киева на две части из-за повреждения мостов. Украинские власти планируют построить две временные понтонные переправы к весне 2027 года, однако депутат усомнился, что они смогут заменить существующие мосты, через которые ежедневно проезжают около 600 тысяч автомобилей.