Киевляне пешком переходят заваленный обломками Северный мост после ударов
Жители Киева вынуждены пешком пересекать Северный мост через Днепр после ночной атаки, в результате которой движение транспорта по переправе было перекрыто. Кадры с пешеходами, направляющимися на правый берег украинской столицы, опубликовало издание Kyiv Independent.
Киевляне пешком переходят Северный мост после ночной атаки. Видео © Kyiv Independent
В ночь на 17 ноября под удар попали сразу два крупных моста Киева — Северный и Южный. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, обе переправы получили повреждения, из-за чего автомобильное движение временно остановили.
Закрытие мостов серьёзно осложнило транспортную ситуацию. На левом берегу образовались крупные пробки, а маршруты общественного транспорта пришлось изменить. Часть автобусов направили через Подольский мостовой переход. Дополнительные трудности возникли у пассажиров метро. Из-за повреждения наземной инфраструктуры движение на участке зелёной линии между станциями «Осокорки» и «Красный Хутор» временно приостановили.
Городские службы приступили к обследованию Северного и Южного мостов. По словам Кличко, сроки возобновления автомобильного движения станут известны после оценки состояния сооружений.
Ранее Life.ru сообщал о ночных ракетных ударах по Северному и Южному мостам Киева. После атаки в столице возникли перебои с электро- и водоснабжением, а движение по обеим переправам ограничили. При ударах применялись ракеты «Искандер-М» и «Циркон».
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)