Жители Киева вынуждены пешком пересекать Северный мост через Днепр после ночной атаки, в результате которой движение транспорта по переправе было перекрыто. Кадры с пешеходами, направляющимися на правый берег украинской столицы, опубликовало издание Kyiv Independent.

Киевляне пешком переходят Северный мост после ночной атаки. Видео © Kyiv Independent

В ночь на 17 ноября под удар попали сразу два крупных моста Киева — Северный и Южный. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, обе переправы получили повреждения, из-за чего автомобильное движение временно остановили.

Закрытие мостов серьёзно осложнило транспортную ситуацию. На левом берегу образовались крупные пробки, а маршруты общественного транспорта пришлось изменить. Часть автобусов направили через Подольский мостовой переход. Дополнительные трудности возникли у пассажиров метро. Из-за повреждения наземной инфраструктуры движение на участке зелёной линии между станциями «Осокорки» и «Красный Хутор» временно приостановили.

Городские службы приступили к обследованию Северного и Южного мостов. По словам Кличко, сроки возобновления автомобильного движения станут известны после оценки состояния сооружений.