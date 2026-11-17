Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по предприятиям по производству беспилотников ВСУ, местам их хранения и военным аэродромам. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 17 ноября, раскрыв подробности боевой работы авиации, ракетных войск и артиллерии.

«Нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, российские военные атаковали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Для поражения целей задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Отдельное внимание уделили объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые, по данным Минобороны, используются для обеспечения украинской армии. В перечень целей также вошли места размещения наземной роботизированной техники.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении склада беспилотников и комплектующих в Новых Петровцах под Киевом. По информации Минобороны РФ, 16 ноября российские военные поразили объект с помощью ударных БПЛА. В тот же день под удары попали объекты портовой и железнодорожной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ.