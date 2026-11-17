Российские войска освободили населённый пункт Заливное в Запорожской области. Об установлении контроля над селом 17 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Заливное Запорожской области», — указано в сообщении.

Заливное находится на одном из участков Запорожского направления, где российские подразделения продолжают наступательные действия. Ранее населённый пункт неоднократно упоминался в сводках военного ведомства как район боевых действий.

В частности, 4 ноября Минобороны сообщало об ударах по позициям украинских формирований в окрестностях Заливного. На этом участке действовали военнослужащие группировки войск «Восток», продвигавшиеся вглубь обороны ВСУ.

В последние дни российские войска установили контроль над несколькими населёнными пунктами Запорожской области. Среди них Воскресенка, об освобождении которой стало известно 11 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал об освобождении Терсянки в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, 14 ноября бойцы группировки «Восток» заняли село в результате активных наступательных действий.