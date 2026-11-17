В Киеве часть жителей трёх районов переводят на резервное теплоснабжение после повреждения магистралей на Северном и Южном мостах через Днепр. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Неполадки затронули Дарницкий, Оболонский и Подольский районы украинской столицы. Специалисты «Киевтеплоэнерго» уже начали переключать Куренёвку, Оболонь, Осокорки и Позняки на альтернативные источники тепла.

На период ремонта у части потребителей временно отключат горячую воду. При этом подачу теплоносителя в жилые здания постепенно восстанавливают за счёт резервных мощностей.

Коммунальные службы обследуют повреждённые участки трубопроводов, чтобы определить масштаб предстоящих работ и устранить последствия аварий.

Обе переправы получили повреждения в ночь на 17 ноября после серии взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о проверке их технического состояния. Движение транспорта по мостам перекрыли.

Ранее Life.ru рассказывал о транспортном коллапсе в Киеве после ночных ударов по Северному и Южному мостам. Помимо автомобильного движения, ограничения затронули метрополитен: поезда перестали курсировать между станциями «Осокорки» и «Червоный хутор», а наземный общественный транспорт направили по объездным маршрутам.