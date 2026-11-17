В Киеве после ночных ударов полностью приостановили автомобильное движение по Северному и Южному мостам через Днепр. Ограничения затронули и метрополитен, где перестали курсировать поезда на части зелёной линии. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

По информации городских властей, обе переправы получили повреждения, из-за чего проезд по ним временно закрыли. Общественный транспорт перевели на альтернативные маршруты. Часть автобусов и троллейбусов направили через Подольский мостовой переход, остальные — по Дарницкому мосту.

Серьёзные изменения произошли и в работе подземки. Из-за повреждения наземной инфраструктуры остановили движение составов между станциями «Осокорки» и «Червоный хутор». При этом на участке от «Сырца» до «Выдубичей» поезда продолжают перевозить пассажиров. О сроках восстановления полноценного сообщения власти намерены объявить дополнительно.

Ранее Life.ru сообщал о ночных ракетных ударах по Северному и Южному мостам Киева, после которых в городе начались перебои с электричеством и водоснабжением. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, повреждения также получили объекты критической инфраструктуры.