Российские войска в ночь на 20 ноября нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), складским терминалам, энергетическим и транспортным объектам на Украине. По данным Минобороны РФ, цели были поражены в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Для атаки применялись высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Как уточнили в министерстве, под удар попали предприятия и склады, которые, по данным российской стороны, задействованы в производстве и хранении крылатых ракет, беспилотников большой и средней дальности.

Кроме того, Минобороны заявило о поражении объектов энергетики и транспортной инфраструктуры.

В украинской столице ночью прозвучала серия взрывов. По информации украинского агентства УНН, в нескольких районах Киева были зафиксированы попадания и пожары. Сообщалось также о взрывах вблизи транспортной инфраструктуры.