В результате ракетной атаки Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) в Киеве повреждены три моста. На некоторых из них движение ограничено или полностью остановлено. Удары по транспортной инфраструктуре продолжаются уже более шести часов.

На Подольско-Воскресенском мостовом переходе перекрыли движение с правого берега на левый. Повреждения также зафиксированы на Дарницком мосту. По Южному мосту вновь зафиксированы прилёты.

По данным украинского издания Insider UA, были атакованы Северный мост, Подольский мост, мост Патона и Южный мост.

Предварительно, атака ведётся ракетами Х-101, «Ониксами» и «Искандерами». Также в нанесении ударов участвуют дроны типа «Герань».

Повреждены также энергетические объекты — в некоторых частях Киева нет электричества.

В ночь на 20 ноября в Киеве прогремели взрывы. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, а также район Северного моста. По украинской столице могли применить не менее пяти баллистических ракет «Искандер-М». Атакованы объекты на левом и на правом берегах. Беспилотники типа «Герань» атаковали Кривой Рог. Под ударом находилась энергетическая инфраструктура. Атакованы объекты в районе Чернигова и Пирятина Полтавской области.