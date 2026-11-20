По Киеву продолжается ракетная атака. По данным Telegram-канала SHOT, город подвергся уже третьей волне ударов за два часа. Под угрозой оказались энергетические объекты и мосты украинской столицы.

Вторая и третья волны ударов произошли около 02:50 и 03:00. По энергетике и инфраструктуре летят «Ониксы» и «Цирконы».

Местные жители утверждают, что ракеты удаётся обнаружить только на подлёте к целям, из-за чего их не успевают перехватить. Также поступают сообщения о перебоях с электроснабжением

В ночь на 20 ноября в Киеве прогремели взрывы. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, а также район Северного моста. По украинской столице могли применить не менее пяти баллистических ракет «Искандер-М». Атакованы объекты на левом и на правом берегах. Беспилотники типа «Герань» атаковали Кривой Рог. Под ударом находилась энергетическая инфраструктура. Атакованы объекты в районе Чернигова и Пирятина Полтавской области.