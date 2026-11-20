Ночью Украину накроет самая мощная атака с начала СВО, сообщает «РВ»
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Российские войска могут предпринять масштабную атаку на украинские мосты и энергетическую инфраструктуру. Как пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», она может стать крупнейшей с начала спецоперации.
«Самая мощная комбинированная атака с начала войны ожидается ночью», — говорится в заявлении.
В числе целей — переправы в Киеве и районе Затоки, а также энергетические объекты в восьми областях Украины. Авторы также указывают на наблюдение российских беспилотников за мостом возле Затоки.
Ранее обломки беспилотника упали на территорию Министерства иностранных дел Украины в Киеве. По утверждению министра Андрея Сибиги, речь идёт о российском дроне. Он заявил, что добавит обломки в музей. Украинские СМИ сообщали о повреждении здания посольства Нидерландов в Киеве. По словам главы нидерландского МИД Тома Берендсена, здание получило незначительные повреждения.
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