Обломки беспилотника упали на территорию Министерства иностранных дел Украины в Киеве 19 ноября. Об этом сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига. По утверждению министра, речь идёт о российском дроне.

«Мы добавим их в наш музей», — написал Сибига, комментируя падение фрагментов беспилотника. Он также заявил, что подобные инциденты не смогут запугать украинских дипломатов.

Украинские СМИ сообщали о повреждении здания посольства Нидерландов в Киеве. По словам главы нидерландского МИД Тома Берендсена, здание получило незначительные повреждения.

Ранее Life.ru сообщал о повреждении сразу трёх зданий Министерства юстиции Украины после взрывов в Киеве 17 ноября. По словам главы ведомства Дениса Маслова, пострадали центральный аппарат министерства, межрегиональное управление и Научно-исследовательский центр независимых судебных экспертиз. В помещениях выбило окна, оказались повреждены мебель, офисное оборудование и техника. Среди сотрудников пострадавших не было.