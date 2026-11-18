В нескольких районах Киева после серии взрывов возникли перебои с электроснабжением. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер» в своём Telegram-канале.

Взрывы прогремели в украинской столице на фоне объявленной воздушной тревоги. Вскоре после этого жители отдельных районов столкнулись с отключениями электричества. Какие именно части города затронули перебои, издание не уточнило.

Позднее власти Киева подтвердили введение экстренных ограничений электроснабжения. Как сообщила Киевская городская государственная администрация, 18 ноября отключения проводятся по распоряжению национальной энергетической компании «Укрэнерго».

При этом ранее утверждённые графики стабилизационных отключений временно перестали действовать. Это означает, что жители столицы больше не могут ориентироваться на привычное расписание подачи электричества.

Изначально компания ДТЭК планировала применять 18 ноября ограничения электроснабжения с 06:00 до 22:00, задействовав две очереди потребителей. Необходимость таких мер энергетики объясняли последствиями предыдущих ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Ситуация с электроснабжением Киева остаётся напряжённой уже несколько дней. Экстренные отключения по распоряжению «Укрэнерго» действовали в столице и 17 ноября. Тогда городские власти также предупреждали жителей о временной отмене стабилизационных графиков.

В Киевской городской администрации отдельно обратили внимание на работу системы оповещения. Во время отключений электричества электросирены не функционируют, поэтому жителям рекомендовали следить за воздушными тревогами через приложение «Киев Цифровой», официальный Telegram-канал администрации или радиоприёмники на батарейках.

Ранее Life.ru сообщал, что в Киеве после ударов по мостам переводят районы на резервное теплоснабжение. Переправы получили повреждения в ночь на 17 ноября после серии взрывов.