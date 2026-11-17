Здания Министерства юстиции Украины получили повреждения в результате ночных взрывов в Киеве. Министр юстиции страны Денис Маслов уточнил, что пострадали помещения сразу трёх учреждений.

Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Денис Маслов

Повреждения обнаружили в центральном аппарате Минюста, Киевском межрегиональном управлении ведомства и Научно-исследовательском центре независимых судебных экспертиз. По словам министра, в зданиях выбиты окна, испорчены оборудование, офисная техника и мебель. Среди сотрудников пострадавших нет.

Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Денис Маслов

Специалисты ведомства совместно с правоохранительными органами приступили к фиксации последствий произошедшего. Несмотря на повреждения, министерство продолжает работу, а пострадавшие помещения планируют восстановить.