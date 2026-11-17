Здания Минюста Украины повреждены в Киеве
Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Денис Маслов
Здания Министерства юстиции Украины получили повреждения в результате ночных взрывов в Киеве. Министр юстиции страны Денис Маслов уточнил, что пострадали помещения сразу трёх учреждений.
Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Денис Маслов
Повреждения обнаружили в центральном аппарате Минюста, Киевском межрегиональном управлении ведомства и Научно-исследовательском центре независимых судебных экспертиз. По словам министра, в зданиях выбиты окна, испорчены оборудование, офисная техника и мебель. Среди сотрудников пострадавших нет.
Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Денис Маслов
Специалисты ведомства совместно с правоохранительными органами приступили к фиксации последствий произошедшего. Несмотря на повреждения, министерство продолжает работу, а пострадавшие помещения планируют восстановить.
В ночь на 17 ноября в Киеве неоднократно раздавались взрывы. Ранее Life.ru сообщал об ударах по Северному и Южному мостам украинской столицы. Кроме того, из-за повреждения наземной инфраструктуры в городе частично приостанавливали движение метрополитена.
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