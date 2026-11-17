В Киеве ограничили движение поездов метрополитена после повреждения наземной инфраструктуры. Поезда перестали курсировать через Южный мост на зелёной линии, сообщила Киевская городская государственная администрация.

«Повреждена наземная инфраструктура метрополитена. В связи с этим введены изменения в движении поездов», — говорится в сообщении городских властей.

Согласно опубликованной схеме, на зелёной ветке составы могут перевозить пассажиров по двум отдельным участкам: от станции «Сырец» до «Выдубичей» и от «Осокорков» до «Красного Хутора». Сквозное сообщение между ними временно прекращено.

Ограничения также затронули красную линию. Первоначально поезда следовали от станции «Академгородок» до «Дарницы», а станции «Черниговская» и «Лесная» были закрыты для пассажиров.

На повреждённых участках работают специалисты метрополитена. Городские власти пообещали отдельно сообщить о возобновлении движения в обычном режиме.

Ранее Life.ru сообщал, что в нескольких городах Украины 16 ноября произошли серьёзные перебои с электричеством, из-за которых остановилась работа метро. В Харькове из-за проблем с энергоснабжением приостанавливали движение поездов, в Днепропетровске не ходили трамваи и троллейбусы. Резкие перепады напряжения фиксировали в Запорожье и Кривом Роге.