Киев в ближайшие месяцы рискует стать практически непригодным для жизни из-за повреждений энергосистемы и нехватки средств противовоздушной обороны. О таких опасениях пишет The New York Times, описывая последствия ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Под угрозой оказываются не только электроснабжение, но и отопление, подача воды и работа канализации. По данным газеты, украинские чиновники и гуманитарные организации предупреждают о риске кризиса, если крупные города надолго лишатся этих систем.

Масштаб перебоев издание показывает на примере жительницы окраины Киева Виктории Булах. По её словам, в последнее время электричество в её доме появлялось лишь на 18–26 минут в сутки. Без него в здании не работают отопление, водоснабжение и лифты.

NYT связывает уязвимость городов с накопленными за годы ударов повреждениями энергосистемы и сокращением возможностей украинской ПВО.

Ранее Life.ru рассказывал о решении временно отключить наружное освещение в Киеве. Как сообщало предприятие «Киевгорсвет», меру приняли, чтобы в условиях дефицита электричества обеспечить питание важных городских объектов.