Киеву прочат судьбу «мёртвого» города-призрака без света, воды и тепла
NYT: Киев рискует стать непригодным для жизни зимой на фоне ударов РФ
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Киев в ближайшие месяцы рискует стать практически непригодным для жизни из-за повреждений энергосистемы и нехватки средств противовоздушной обороны. О таких опасениях пишет The New York Times, описывая последствия ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
Под угрозой оказываются не только электроснабжение, но и отопление, подача воды и работа канализации. По данным газеты, украинские чиновники и гуманитарные организации предупреждают о риске кризиса, если крупные города надолго лишатся этих систем.
Масштаб перебоев издание показывает на примере жительницы окраины Киева Виктории Булах. По её словам, в последнее время электричество в её доме появлялось лишь на 18–26 минут в сутки. Без него в здании не работают отопление, водоснабжение и лифты.
NYT связывает уязвимость городов с накопленными за годы ударов повреждениями энергосистемы и сокращением возможностей украинской ПВО.
Ранее Life.ru рассказывал о решении временно отключить наружное освещение в Киеве. Как сообщало предприятие «Киевгорсвет», меру приняли, чтобы в условиях дефицита электричества обеспечить питание важных городских объектов.
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