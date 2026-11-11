В Киеве решили временно отключить наружное освещение, чтобы в условиях дефицита электроэнергии обеспечить питание важных городских объектов. Об этом сообщило коммунальное предприятие «Киевгорсвет», передаёт «Укринформ».

Киев погасит уличные фонари. Видео © Telegram / Укринформ

Исключение предусмотрено для шкафов наружного освещения, от которых запитаны средства оповещения. На подключённых к ним участках свет будут включать при наличии электричества — с момента восстановления подачи и до 22:00.

По информации предприятия, нехватка электроэнергии возникла после повреждения энергетической инфраструктуры в результате обстрелов. Решение об отключении принял руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Киевской городской администрации.

«Киевгорсвет» обслуживает наружное освещение коммунальных объектов и не отвечает за подачу электричества в жилые дома. Работа его сетей зависит от возможностей компании «ДТЭК Киевские электросети». На время отключений водителей попросили увеличить дистанцию и особенно внимательно проезжать пешеходные переходы. Пешеходам рекомендуют носить световозвращающие элементы и пользоваться фонариками.

Ранее Life.ru рассказывал, что 5 ноября в Киеве и четырёх областях Украины ввели аварийные отключения электричества. По сообщению коммунальщиков, причиной стала сложная ситуация в энергосистеме. При таком режиме плановые графики подачи света не действовали. Мэрия не раз разводила руками и заявляла, что полное восстановление энергосистемы провести не удастся — не хватает ресурсов.