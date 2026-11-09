В Киеве жители одного из жилых комплексов устроили акцию протеста после шести суток без электричества. Люди вышли на улицу Житомирскую и перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Жители Киева снова перекрывают дороги. Видео © Telegram/«Страна»

Издание разместило видеозаписи с места событий. На кадрах видно, как горожане возле новых жилых домов постоянно переходят дорогу по пешеходному переходу. Таким способом они не дают автомобилям проехать по улице.

Последние несколько дней в Киеве действуют графики отключения света. Однако энергосистема периодически сталкивается с перегрузками, поэтому энергетикам приходится переходить на аварийные отключения. В таких случаях жители не знают заранее, когда электричество снова появится в домах.

Специалисты энергетической отрасли также предупредили о риске более продолжительных перебоев. По их оценке, Киев, Одесса и другие крупные украинские города рискуют остаться без электричества на срок до двух недель, если повреждения затронут основные линии связи с единой энергосистемой Украины.