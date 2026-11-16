Российский барражирующий боеприпас «Куб-2» способен наносить противнику не только боевой, но и экономический ущерб. Относительно недорогой беспилотник вынуждает расчёты ПВО использовать для его уничтожения значительно более дорогостоящие ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха в Telegram.

Производством беспилотников занимается концерн «Калашников». По результатам опытного применения в зоне специальной военной операции разработчик оценил результативность «Куба-2» в 95%. Семейство включает несколько исполнений, различающихся массой боевого заряда. При этом аппараты приспособлены к эксплуатации в суровых климатических условиях — от 40-градусных морозов до жары в плюс 50 градусов.

При этом аппарат стоит гораздо дешевле целей, которые он поражает, а для его уничтожения противнику придётся расходовать дорогие ракеты систем ПВО.

«Это все равно что пытаться сбить комара из зенитки», — подчеркнули представители предприятия.