«Комар против зенитки»: Как российский «Куб-2» заставляет Киев тратить миллионы
Ростех: БПЛА «Куб-2» вынуждает противника расходовать дорогие ракеты ПВО
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Российский барражирующий боеприпас «Куб-2» способен наносить противнику не только боевой, но и экономический ущерб. Относительно недорогой беспилотник вынуждает расчёты ПВО использовать для его уничтожения значительно более дорогостоящие ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха в Telegram.
Производством беспилотников занимается концерн «Калашников». По результатам опытного применения в зоне специальной военной операции разработчик оценил результативность «Куба-2» в 95%. Семейство включает несколько исполнений, различающихся массой боевого заряда. При этом аппараты приспособлены к эксплуатации в суровых климатических условиях — от 40-градусных морозов до жары в плюс 50 градусов.
При этом аппарат стоит гораздо дешевле целей, которые он поражает, а для его уничтожения противнику придётся расходовать дорогие ракеты систем ПВО.
«Это все равно что пытаться сбить комара из зенитки», — подчеркнули представители предприятия.
Ранее Life.ru сообщал о презентации экспортной версии «Куб-2Э» на международном авиасалоне в Египте. Наряду с этой разработкой российские предприятия представили другие ударные беспилотники, разведывательные комплексы и современные средства противовоздушной обороны.