Россия привезла в Египет «Ланцет» и Су-57: Чем удивит военный стенд на авиасалоне

Российская экспозиция на международном авиакосмическом салоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте представит широкий спектр авиационной техники, средств ПВО, беспилотников и вооружений. Выставка проходит с 8 по 10 сентября на территории международного аэропорта Эль-Аламейна. Об этом сообщили в Ростехе.

Одними из главных экспонатов станут система поражения воздушных целей «Бизон», радиолокационная станция «Сова», зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель», барражирующий боеприпас «Ланцет-Э» и многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57.

Посетителям российского стенда также покажут разработки госкорпорации «Ростех». Объединённая авиастроительная корпорация представит модернизированный учебно-боевой Як-130М, Су-57.

Отдельный блок экспозиции займут средства противовоздушной обороны. В него войдут система поражения воздушных целей ТКБ-1167, ЗАК-30 «Цитадель», ЗРК «Панцирь-СМД-Е», ЗРПК «Панцирь-С1М» и ПЗРК «Верба». Свою технику покажет и концерн ВКО «Алмаз-Антей». В Египет он привезёт модели ЗРК средней дальности «Викинг» и многофункциональной малогабаритной РЛС 1Л122МЕ, которая способна использоваться для задач ПВО и контрбатарейной борьбы.

Беспилотное направление представят комплексы с разведывательными БПЛА С350М-Э и «Скат-350М». В экспозицию также войдут барражирующие боеприпасы «Ланцет-Э», «Куб-10Э», «Куб-10МЭ» и «Куб-2Э», а также переносная система с управляемым боеприпасом «РУС-ПЭ». Помимо этого, холдинг «Высокоточные комплексы» продемонстрирует лёгкую многоцелевую управляемую ракету 305Э для ударных вертолётов армейской авиации, управляемый снаряд «Краснополь-М2», ракету 9М134 «Булат» и авиационную управляемую ракету Х-БЛПА. Завершит перечень наземных разработок комплекс вооружения «Бережок», установленный на шасси БМП-2.

Ранее сообщалось, что новейшие беспилотные платформы С-71М и С-71К впервые представят в Египте. Их планируют показать на авиасалоне El Alamein International Airshow 2026. Аппараты предназначены для запуска с истребителей пятого поколения. Отдельно российская сторона продемонстрирует экспортную модификацию Су-57Э.