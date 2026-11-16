В нескольких крупных городах Украины начались серьёзные перебои с электричеством: лампы непрерывно мерцают, напряжение в сети резко скачет, а местами свет полностью пропадает. Об этом сообщает украинский «24 канал», публикуя информацию о проблемах с энергоснабжением в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.

Перепады напряжения в Днепропетровске. Видео © 24 канал | Новости Украины

В Сети распространяются видео, на которых видно, как освещение в жилых домах и на улицах городов то гаснет, то снова загорается. По сообщениям местных СМИ, резкие колебания напряжения в некоторых районах предшествовали полному отключению электричества.

Особенно сложная ситуация сложилась в Харькове, где из-за проблем с электроснабжением пришлось остановить движение поездов метро. Составы задержали на станциях, чтобы пассажиры не оказались в тоннелях. Позднее движение начали постепенно восстанавливать.

Перебои затронули и общественный транспорт Днепропетровска. Из-за обесточивания тяговых подстанций прекратили работу трамваи и троллейбусы, также остановилось метро. При этом станции метрополитена продолжили использовать в качестве укрытий.

О сильных перепадах напряжения сообщают и из Кривого Рога. Тем временем на подконтрольной Киеву части Запорожской области ввели аварийные отключения электроэнергии. Свет может пропадать вне установленных графиков.

В украинской энергетической компании «Укрэнерго» заявили о масштабных ограничениях электроснабжения на востоке страны из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Энергетики занимаются восстановлением подачи электричества, уделяя первоочередное внимание больницам и системам водо- и теплоснабжения.