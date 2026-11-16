Свет мигает, метро встало: В городах Украины начались серьёзные перебои с электричеством
В Харькове, Днепре и Запорожье зафиксировали резкие перепады напряжения
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В нескольких крупных городах Украины начались серьёзные перебои с электричеством: лампы непрерывно мерцают, напряжение в сети резко скачет, а местами свет полностью пропадает. Об этом сообщает украинский «24 канал», публикуя информацию о проблемах с энергоснабжением в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.
Перепады напряжения в Днепропетровске. Видео © 24 канал | Новости Украины
В Сети распространяются видео, на которых видно, как освещение в жилых домах и на улицах городов то гаснет, то снова загорается. По сообщениям местных СМИ, резкие колебания напряжения в некоторых районах предшествовали полному отключению электричества.
Особенно сложная ситуация сложилась в Харькове, где из-за проблем с электроснабжением пришлось остановить движение поездов метро. Составы задержали на станциях, чтобы пассажиры не оказались в тоннелях. Позднее движение начали постепенно восстанавливать.
Перебои затронули и общественный транспорт Днепропетровска. Из-за обесточивания тяговых подстанций прекратили работу трамваи и троллейбусы, также остановилось метро. При этом станции метрополитена продолжили использовать в качестве укрытий.
О сильных перепадах напряжения сообщают и из Кривого Рога. Тем временем на подконтрольной Киеву части Запорожской области ввели аварийные отключения электроэнергии. Свет может пропадать вне установленных графиков.
В украинской энергетической компании «Укрэнерго» заявили о масштабных ограничениях электроснабжения на востоке страны из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Энергетики занимаются восстановлением подачи электричества, уделяя первоочередное внимание больницам и системам водо- и теплоснабжения.
На днях Life.ru сообщал об экстренных отключениях электричества в Днепропетровской области Украины. По информации энергетической компании ДТЭК, ограничения затронули Днепропетровск, Павлоград, Самар и Каменское, а также несколько районов региона. Подачу электроэнергии ограничили по распоряжению «Укрэнерго», при этом на остальных территориях области продолжили действовать стабилизационные графики отключений.