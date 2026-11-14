В Днепропетровской области Украины экстренно ограничили подачу электричества
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii
В Днепропетровской области ввели экстренные ограничения электроснабжения. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
По распоряжению «Укрэнерго» без света могут оставаться жители Днепра, Павлограда, Самара и Каменского. Ограничения также распространяются на Днепровский, Павлоградский и Самарский районы, Подгородное, Солёное и Царичанку. В остальных районах области действуют стабилизационные графики отключений.
Ранее в десяти областях Украины частично пропало электричество из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Отключения также затронули подконтрольные Киеву территории Запорожской области и ДНР. Причиной перебоев стали повреждения энергетических объектов. Украинский оператор связывает их с ударами по инфраструктуре в течение последних суток. Ремонтные бригады продолжают восстановительные работы, однако приступить к ним удаётся только там, где позволяет обстановка.