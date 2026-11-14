В Днепропетровской области ввели экстренные ограничения электроснабжения. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

По распоряжению «Укрэнерго» без света могут оставаться жители Днепра, Павлограда, Самара и Каменского. Ограничения также распространяются на Днепровский, Павлоградский и Самарский районы, Подгородное, Солёное и Царичанку. В остальных районах области действуют стабилизационные графики отключений.