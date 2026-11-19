Ранее Life.ru писал о крупном пожаре на предприятии в Полтавской области, которое российские военкоры называли нефтеперерабатывающим заводом. По их сведениям, над территорией поднимались густые клубы дыма. Украинская компания «Нафтогаз» подтвердила атаку БПЛА на один из своих объектов в регионе 14 ноября. Работники тогда не пострадали, а название площадки компания не раскрыла. На следующий день жители города вновь услышали взрыв и заметили дым.