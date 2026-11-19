В украинском Кременчуге после взрывов повреждено промышленное предприятие
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий
Промышленное предприятие в украинском Кременчуге получило повреждения после взрывов. Глава Полтавской области Виталий Дьяковнич рассказал о произошедшем в своём Telegram-канале.
Масштабы ущерба руководитель региональной администрации не уточнил. В четверг, 19 ноября, на территории области несколько раз объявляли воздушную тревогу.
Ранее Life.ru писал о крупном пожаре на предприятии в Полтавской области, которое российские военкоры называли нефтеперерабатывающим заводом. По их сведениям, над территорией поднимались густые клубы дыма. Украинская компания «Нафтогаз» подтвердила атаку БПЛА на один из своих объектов в регионе 14 ноября. Работники тогда не пострадали, а название площадки компания не раскрыла. На следующий день жители города вновь услышали взрыв и заметили дым.
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