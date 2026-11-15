Военкоры сообщили о новом ударе по Кременчугскому НПЗ и сильном пожаре
Пожар на Кременчугском НПЗ. Обложка © Telegram / Повёрнутые на войне
В Полтавской области Украины после очередной атаки вспыхнул крупный пожар на промышленном объекте, который российские военкоры называют Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом. О предполагаемом ударе по НПЗ сообщил телеграм-канал «Повёрнутые на войне».
По данным военкоров, предприятие вновь подверглось атаке, после чего над его территорией поднялись густые клубы дыма. О пожаре на нефтеперерабатывающем заводе также сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
Украинская компания «Нафтогаз» подтвердила, что 14 ноября беспилотники атаковали один из её объектов в Полтавской области. В результате возник масштабный пожар, однако сотрудники предприятия не пострадали. Название повреждённого объекта компания не раскрыла.
Местные издания сообщили, что 14 ноября в Кременчуге прогремело несколько взрывов. На следующий день жители города вновь услышали взрыв и заметили дым над городом.
Ранее Life.ru сообщал о новом взрыве в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. По данным издания «Новости.Live», 15 ноября в украинской столице прогремел ещё один взрыв после нескольких аналогичных сообщений в течение дня. До этого стало известно о пожаре на складских объектах в Вышгородском районе Киевской области, однако масштабы разрушений не уточнялись.