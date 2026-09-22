В Полтавской области Украины повреждён объект критической инфраструктуры

Промышленное предприятие и объект критической инфраструктуры получили повреждения в Кременчугском районе Полтавской области после ночной атаки ВС РФ. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

По его словам, удар по региону был массированным. В Полтавском районе беспилотник упал на территории агропредприятия, повредив хозяйственное помещение и технику.

Ранее Life.ru писал, что пожары возникли на нескольких объектах промышленной и энергетической инфраструктуры Украины после комбинированного ракетно-дронового удара. Крупные возгорания зафиксированы в Одессе, Черноморске, Броварском районе и Черниговской области. В Одессе и Черноморске огонь охватил складские помещения «Новой почты». В числе промышленных объектов, которые, по предварительной информации, могли стать целями ударов, называются Криворожский металлургический комбинат, Павлоградский химзавод и Кременчугский НПЗ.