На Украине после ракетно-дроновой атаки загорелись склады и предприятия

Пожары возникли на нескольких объектах промышленной и энергетической инфраструктуры Украины после комбинированного ракетно-дронового удара. Крупные возгорания зафиксированы в Одессе, Черноморске, Броварском районе и Черниговской области, сообщает SHOT.

В Одессе и Черноморске огонь охватил складские помещения «Новой почты». Пламя и дым были заметны за несколько километров. В Броварском районе после прилёта загорелись склад и хозяйственное здание, жители сообщили о перебоях с электроснабжением. В Черниговской области под атаку попали электроподстанции. По предварительным данным, по ним работали БПЛА «Герань-4». После попаданий на объектах начались пожары.

Ещё одно возгорание произошло в Днепропетровске. В числе промышленных объектов, которые, по предварительной информации, могли стать целями удара, называются Криворожский металлургический комбинат, Павлоградский химический завод и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Предварительно, в составе группировки средств поражения были беспилотники «Герань», ракеты Х-23, «Циркон», «Оникс-М», «Калибр» и «Искандер-М».

Ранее киевская военная администрация заявила, что в Голосеевском районе столицы произошёл пожар на складах. С начала суток в Киеве четыре раза объявляли воздушную тревогу, последнее предупреждение действовало более получаса. Также поступали сообщения о взрывах.