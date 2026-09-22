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Специальная военная операция

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Опубликовано 22 сентября, 04:28

В Киеве произошёл пожар на складах после взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В Голосеевском районе Киева произошёл пожар на складах. Об этом сообщила столичная военная администрация, опубликовав данные в своём телеграм-канале.

С начала суток в Киеве четыре раза объявляли воздушную тревогу, последнее предупреждение действовало более получаса. Поступали сообщения о взрывах.

Новости СВО 22 сентября: Освобождены Новоалександровка и Польное, ВС РФ рушат логистику ВСУ у Краматорска, встреча Трампа и Зеленского
Новости СВО 22 сентября: Освобождены Новоалександровка и Польное, ВС РФ рушат логистику ВСУ у Краматорска, встреча Трампа и Зеленского

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, Днепропетровску и другим городам Украины в ночь на 22 сентября. Атака началась около 01:00 и продолжалась несколько часов. Первые взрывы прозвучали в Киеве, Кропивницком, а также в Сумской и Николаевской областях. Примерно через 20 минут сообщения о взрывах поступили из Днепропетровска — по предварительным данным, удар пришёлся по складским помещениям, после чего на месте возник пожар. В Черниговской области около 100 тысяч абонентов остались без электричества.

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Юния Ларсон
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