В Киеве произошёл пожар на складах после взрывов

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, Днепропетровску и другим городам Украины в ночь на 22 сентября. Атака началась около 01:00 и продолжалась несколько часов. Первые взрывы прозвучали в Киеве, Кропивницком, а также в Сумской и Николаевской областях. Примерно через 20 минут сообщения о взрывах поступили из Днепропетровска — по предварительным данным, удар пришёлся по складским помещениям, после чего на месте возник пожар. В Черниговской области около 100 тысяч абонентов остались без электричества.