В Киеве произошёл пожар на складах после взрывов
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В Голосеевском районе Киева произошёл пожар на складах. Об этом сообщила столичная военная администрация, опубликовав данные в своём телеграм-канале.
С начала суток в Киеве четыре раза объявляли воздушную тревогу, последнее предупреждение действовало более получаса. Поступали сообщения о взрывах.
Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, Днепропетровску и другим городам Украины в ночь на 22 сентября. Атака началась около 01:00 и продолжалась несколько часов. Первые взрывы прозвучали в Киеве, Кропивницком, а также в Сумской и Николаевской областях. Примерно через 20 минут сообщения о взрывах поступили из Днепропетровска — по предварительным данным, удар пришёлся по складским помещениям, после чего на месте возник пожар. В Черниговской области около 100 тысяч абонентов остались без электричества.
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