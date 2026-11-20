В ночь на 20 ноября в Киеве прогремели взрывы. По данным Telegram-канала SHOT, первые из них были слышны около 02:15. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, а также район Северного моста.

ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву в ночь на 20 ноября. Видео © SHOT

По украинской столице могли применить не менее пяти баллистических ракет «Искандер-М». Атакованы объекты на левом и на правом берегах. Взрывы прогремели в районе Северного моста.

Кроме того, около 01:00 беспилотники типа «Герань» атаковали Кривой Рог. Под ударом находилась энергетическая инфраструктура. Атакованы объекты в районе Чернигова и Пирятина Полтавской области.

Российские войска могут предпринять масштабную атаку на украинские мосты и энергетическую инфраструктуру. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», она может стать крупнейшей с начала спецоперации. В числе целей — переправы в Киеве и районе Затоки, а также энергетические объекты в восьми областях Украины.