Самая тяжёлая ситуация с электроснабжением на Украине сложилась в Днепропетровской и Киевской областях. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в стране продолжаются массовые отключения электричества. Об этом 9 ноября сообщили в украинском Министерстве энергетики.

«Самой сложной остаётся ситуация на Днепропетровщине и Киевщине», — говорится в сообщении ведомства.

По уточнённым данным украинских СМИ со ссылкой на Минэнерго, перебои с электричеством затронули жителей десяти областей: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской.

В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений. Для промышленных предприятий также введены ограничения потребления электроэнергии. При этом в наиболее пострадавших районах энергетикам приходится применять аварийные отключения, которые могут не совпадать с установленным расписанием.

По информации украинского ведомства, восстановительные работы продолжаются, однако их осложняют повторные удары и воздушные тревоги. Жителей призывают следить за обновлениями местных энергокомпаний, поскольку ситуация с подачей электричества может меняться в течение дня.

Накануне, 8 ноября, в Днепропетровской области без света оставались более 600 тысяч абонентов. Серьёзные повреждения энергетических объектов привели к экстренным отключениям, а восстановление электроснабжения потребовало поэтапного подключения потребителей.