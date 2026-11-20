Российские войска за неделю нанесли два массированных и 11 групповых ударов по объектам на Украине. Итоги боевой работы с 14 по 20 ноября подвели в Минобороны РФ.

По данным ведомства, среди поражённых целей оказались предприятия украинского ВПК, выпускающие крылатые ракеты и беспилотники средней и большой дальности. Также удары пришлись по логистическим центрам и объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ.

В перечень целей вошли производственные цеха и места хранения робототехнических комплексов, включая беспилотные летательные аппараты. Кроме того, российское военное ведомство заявило о поражении военных аэродромов и складов боеприпасов.

Под удары, согласно сводке, попали и пункты временного размещения украинских военных формирований и иностранных наёмников.

Отдельно Минобороны сообщило о выведении из строя объектов портовой инфраструктуры. По информации ведомства, они использовались для приёма, хранения и распределения грузов военного назначения.