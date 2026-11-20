Почти сотня ракет: В ВСУ признали ночной удар России одним из самых мощных
Игнат: Ночной удар ВС РФ по Украине стал одним из самых мощных
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Ночной удар российских войск по Украине 20 ноября стал одним из самых мощных. Такую оценку дал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».
«Сегодня была одна из самых мощных атак. РФ запустила 80 крылатых ракет и до 20 баллистических», — заявил он.
По предварительным подсчётам украинской стороны, за ночь было применено около сотни ракет различных типов. Игнат отметил масштаб комбинированной атаки, затронувшей несколько регионов страны.
В свою очередь, Минобороны России сообщило о массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса, складским терминалам, энергетическим и транспортным объектам. По данным ведомства, цели находились в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Ранее Life.ru сообщал о ночном ударе ВС РФ по объектам украинского ВПК и инфраструктуры. Российское военное ведомство заявило о применении высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотников.