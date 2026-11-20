Ночной удар российских войск по Украине 20 ноября стал одним из самых мощных. Такую оценку дал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

«Сегодня была одна из самых мощных атак. РФ запустила 80 крылатых ракет и до 20 баллистических», — заявил он.

По предварительным подсчётам украинской стороны, за ночь было применено около сотни ракет различных типов. Игнат отметил масштаб комбинированной атаки, затронувшей несколько регионов страны.

В свою очередь, Минобороны России сообщило о массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса, складским терминалам, энергетическим и транспортным объектам. По данным ведомства, цели находились в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.