ВС РФ за сутки поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ в 148 районах
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Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, используемым ВСУ. О результатах боевой работы сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, под удар также попали украинские военные аэродромы, предприятия по производству беспилотников, места хранения техники и боеприпасов. Кроме того, российские подразделения атаковали пункты временного размещения украинских формирований.
В перечень целей вошли не только объекты, связанные с обеспечением украинской армии энергией и транспортными перевозками, но и инфраструктура беспилотных систем. В частности, военное ведомство заявило об ударах по местам изготовления и хранения как воздушных дронов, так и наземных робототехнических комплексов.
Для выполнения задач российские военные задействовали несколько видов вооружений. Удары, согласно сводке, наносились силами оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных подразделений и артиллерийских расчётов. Всего, по информации Минобороны, поражение было нанесено целям в 148 районах.
Накануне Life.ru сообщал, что российские военные поразили места производства и хранения беспилотников, военные аэродромы, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Согласно сводке Минобороны за 18 ноября, удары были нанесены по целям в 143 районах.