Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, используемым ВСУ. О результатах боевой работы сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, под удар также попали украинские военные аэродромы, предприятия по производству беспилотников, места хранения техники и боеприпасов. Кроме того, российские подразделения атаковали пункты временного размещения украинских формирований.

В перечень целей вошли не только объекты, связанные с обеспечением украинской армии энергией и транспортными перевозками, но и инфраструктура беспилотных систем. В частности, военное ведомство заявило об ударах по местам изготовления и хранения как воздушных дронов, так и наземных робототехнических комплексов.

Для выполнения задач российские военные задействовали несколько видов вооружений. Удары, согласно сводке, наносились силами оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных подразделений и артиллерийских расчётов. Всего, по информации Минобороны, поражение было нанесено целям в 148 районах.