Ночной бумеранг: ВС РФ выжгли логистику Одессы, обесточив порты и подстанции
Минобороны РФ заявило об ударе по двум подстанциям в Одесской области
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Российские войска в ночь на 19 ноября нанесли удары по двум электроподстанциям в Одесской области, которые обеспечивали электроэнергией портовую инфраструктуру и логистические центры региона. О поражении объектов сообщило Министерство обороны России.
Под удар, по данным военного ведомства, попали подстанция ПС-110 «Каролино» в населённом пункте Каролино-Бугаз и ещё одна подстанция ПС-110 в Белгороде-Днестровском.
«В результате удара в Одесской области поражены: электроподстанции ПС-110 „Каролино“ в населённом пункте Каролино-Бугаз и ПС-110 в населённом пункте Белгород-Днестровский, осуществляющие распределение электроэнергии для обеспечения функционирования портовой инфраструктуры и логистических центров на территории Одесской области», — заявили в Минобороны РФ.
Оба объекта относятся к электросетевой инфраструктуре напряжением 110 киловольт. Согласно сообщению министерства, они задействованы в энергоснабжении объектов, обеспечивающих работу портов и транспортно-логистических комплексов.
Российское оборонное ведомство и ранее сообщало об ударах по энергетической инфраструктуре Одесской области. Так, 11 ноября военные заявили о поражении подстанций в населённых пунктах Маяки и Усатово. По информации Минобороны, эти объекты обеспечивали работу предприятий и логистических центров.
Кроме того, 15 ноября Life.ru сообщал об ударе по портовой инфраструктуре Черноморска. Тогда, по данным Минобороны РФ, были поражены паромный терминал, управление порта и электроподстанция, обеспечивавшие разгрузку и хранение военных грузов. Российские военные также заявили о поражении сухогруза, направлявшегося в Одессу с военным имуществом и грузами двойного назначения.