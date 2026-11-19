Российские войска в ночь на 19 ноября нанесли удары по двум электроподстанциям в Одесской области, которые обеспечивали электроэнергией портовую инфраструктуру и логистические центры региона. О поражении объектов сообщило Министерство обороны России.

Под удар, по данным военного ведомства, попали подстанция ПС-110 «Каролино» в населённом пункте Каролино-Бугаз и ещё одна подстанция ПС-110 в Белгороде-Днестровском.

«В результате удара в Одесской области поражены: электроподстанции ПС-110 „Каролино“ в населённом пункте Каролино-Бугаз и ПС-110 в населённом пункте Белгород-Днестровский, осуществляющие распределение электроэнергии для обеспечения функционирования портовой инфраструктуры и логистических центров на территории Одесской области», — заявили в Минобороны РФ.

Оба объекта относятся к электросетевой инфраструктуре напряжением 110 киловольт. Согласно сообщению министерства, они задействованы в энергоснабжении объектов, обеспечивающих работу портов и транспортно-логистических комплексов.

Российское оборонное ведомство и ранее сообщало об ударах по энергетической инфраструктуре Одесской области. Так, 11 ноября военные заявили о поражении подстанций в населённых пунктах Маяки и Усатово. По информации Минобороны, эти объекты обеспечивали работу предприятий и логистических центров.