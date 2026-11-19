Российские военные нанесли авиаудар по командному пункту батальона 116-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в Сумской области. В результате, по данным российских силовых структур, погибли офицеры, отвечавшие в том числе за планирование операций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Цель находилась в районе села Стецковка. Для удара использовалась фугасная авиационная бомба (ФАБ), которая, как утверждает собеседник агентства, точно попала в командный пункт украинского подразделения.

По информации источника, потери понесли офицеры управления бригады и отдела планирования операций.

Ранее Life.ru сообщал, что в начале ноября в 116-й бригаде теробороны ВСУ сменили командира. Вместо полковника Максима Литвиненко подразделение возглавил Михаил Кирдан, ранее занимавший должность начальника штаба 114-й бригады. Причиной перестановок стали потери позиций на Сумском направлении.

До этого Life.ru рассказывал об уничтожении командно-наблюдательного пункта батальона 104-й бригады теробороны ВСУ в селе Берёза. По сведениям российских силовых структур, удар привёл к значительным потерям среди личного состава, включая командиров. А 6 ноября Минобороны РФ сообщило о применении авиабомб ФАБ-500 по электроподстанции в районе Сум. В ведомстве утверждали, что назначенная цель была поражена.