В Вооружённых силах Украины сменили командира 116-й отдельной бригады территориальной обороны, действующей на Сумском направлении. По информации российского телеграм-канала «Северный ветер», полковника Максима Литвиненко сняли с должности из-за потери позиций и неудовлетворительных результатов на фронте.

Новым командиром стал полковник Михаил Кирдан, ранее занимавший должность начальника штаба 114-й бригады территориальной обороны. Его назначение подтвердили и украинские источники: 2 ноября о кадровых изменениях сообщило военное издание «АрміяInform» со ссылкой на пресс-службу 116-й бригады.

Кирдан служит с 2014 года и известен под позывным Молот. За время службы он получил тяжёлое ранение, после которого вернулся на фронт. Нового комбрига личному составу представил начальник регионального управления Сил территориальной обороны «Север» полковник Дмитрий Синявский.

По данным «Северного ветра», на Сумском направлении продолжаются позиционные бои. Российские подразделения ведут боевые действия в районе Хотени, а возле Уланово украинские военные безуспешно пытались провести контратаку.