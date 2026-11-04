Московский суд заочно арестовал бывшего первого заместителя командующего силами специальных операций ВСУ Олега Нечаева. Генерала обвиняют в применении запрещённых средств и методов ведения войны.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Нечаева О. А. удовлетворено», — говорится в документах суда. Украинскому военачальнику вменяют часть 1 статьи 356 УК РФ, предусматривающую ответственность за нарушение установленных международным правом правил ведения вооружённых конфликтов.

Ранее Следственный комитет России предъявил Нечаеву обвинение по делу о преступлениях против мирного населения Донбасса. По версии следствия, генерал совместно с начальником Центра специальных операций СБУ Александром Устименко руководил украинскими вооружёнными формированиями, действия которых привели к гибели и ранениям 692 человек, включая 35 детей. Кроме того, были разрушены более 300 гражданских объектов.