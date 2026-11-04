Генерал ВСУ заочно арестован за убийство и ранение почти 700 человек в Донбассе
Суд Москвы заочно арестовал экс-замкома ССО ВСУ Нечаева за военные преступления
Обложка © lb.ua
Московский суд заочно арестовал бывшего первого заместителя командующего силами специальных операций ВСУ Олега Нечаева. Генерала обвиняют в применении запрещённых средств и методов ведения войны.
«Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Нечаева О. А. удовлетворено», — говорится в документах суда. Украинскому военачальнику вменяют часть 1 статьи 356 УК РФ, предусматривающую ответственность за нарушение установленных международным правом правил ведения вооружённых конфликтов.
Ранее Следственный комитет России предъявил Нечаеву обвинение по делу о преступлениях против мирного населения Донбасса. По версии следствия, генерал совместно с начальником Центра специальных операций СБУ Александром Устименко руководил украинскими вооружёнными формированиями, действия которых привели к гибели и ранениям 692 человек, включая 35 детей. Кроме того, были разрушены более 300 гражданских объектов.
Ранее Life.ru сообщал о заочном аресте бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Артура Артеменко. Решение столичный суд принял 1 ноября по аналогичному обвинению. По версии следствия, в 2017–2019 годах украинский генерал отдавал приказы об обстрелах Донбасса, в результате которых погибли и пострадали 222 человека, в том числе 17 детей.