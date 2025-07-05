Двум генералам ВСУ предъявлены обвинения за преступления в ЛНР и ДНР

Бывшему первому заместителю командующего ССО ВСУ Олегу Нечаеву и экс-начальнику ЦСО СБУ Александру Устименко предъявлены обвинения в использовании запрещённых методов ведения войны. Оба руководили операциями в ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Предъявлены обвинения в применении запрещённых средств и методов ведения войны начальнику штаба — первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу Нечаеву, а также начальнику Центра специальных операций СБУ Александру Устименко, которые осуществляли общее руководство украинскими вооруженными формированиями во время боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что преступные действия Нечаева и Устименко привели к гибели и ранениям 692 человек, включая 35 детей. Разрушено свыше 300 объектов гражданской инфраструктуры. В данный момент ведутся поиски и предпринимаются меры по задержанию обвиняемых.