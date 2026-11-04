Московский суд заочно арестовал бывшего начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича по делу о применении запрещённых средств и методов ведения войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Ранее Следственный комитет России заявил, что установил причастность Баргилевича к организации военных операций в Донбассе, начиная с апреля 2014 года. По версии российского следствия, занимая различные командные должности, генерал участвовал в планировании действий украинских войск, повлекших гибель и ранения мирных жителей, в том числе детей. В СК РФ утверждают, что Баргилевич отдавал подчинённым приказы о применении вооружения с высокими поражающими свойствами. Отдельно следователи указывают на период с февраля 2024 года по март 2025-го, когда он возглавлял Генеральный штаб ВСУ.